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Москвичам посоветовали готовить машины к зиме 

Рамблер 1 час назад
Москвичам посоветовали готовить машины к зиме
Фото: ТАСС
Сотрудники столичного управления ГИБДД, ссылаясь на информацию от Гидрометцентра, предупредили водителей о возможном выпадении снега на следующей неделе, сообщает Autonews. В этой связи автоинспекторы настоятельно рекомендуют москвичам и гостям столицы подготовить машины к непогоде.
В первую очередь полицейские советуют проверить техническую исправность автомобилей, поскольку даже незначительная поломка на обледенелой дороге может привести к серьёзному ДТП. Также настоятельно рекомендуется достать из гаражей зимние покрышки, а при необходимости купить новые. Особое внимание автоинспекторы уделили омывающей жидкости, которую необходимо покупать только в «сертифицированных пунктах продажи», но никак не на обочине. При этом правоохранители подчёркивают, что дело не в контрафактном стеклоочистителе.
«Такие остановки опасны, так как зачастую осуществляются в неположенных местах и могут привести к трагическим последствиям», — пояснил изданию собеседник в ГИБДД.
Полицейские также напомнили о манере езды в непогоду: при первых признаках обледенения проезжей части вести машину нужно аккуратно с небольшой скоростью.
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Автоновости , ГИБДД
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