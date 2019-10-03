Москвичам посоветовали готовить машины к зиме

Сотрудники столичного управления ГИБДД , ссылаясь на информацию от Гидрометцентра, предупредили водителей о возможном выпадении снега на следующей неделе, сообщает Autonews. В этой связи автоинспекторы настоятельно рекомендуют москвичам и гостям столицы подготовить машины к непогоде.

В первую очередь полицейские советуют проверить техническую исправность автомобилей, поскольку даже незначительная поломка на обледенелой дороге может привести к серьёзному ДТП. Также настоятельно рекомендуется достать из гаражей зимние покрышки, а при необходимости купить новые. Особое внимание автоинспекторы уделили омывающей жидкости, которую необходимо покупать только в «сертифицированных пунктах продажи», но никак не на обочине. При этом правоохранители подчёркивают, что дело не в контрафактном стеклоочистителе.

«Такие остановки опасны, так как зачастую осуществляются в неположенных местах и могут привести к трагическим последствиям», — пояснил изданию собеседник в ГИБДД.

Полицейские также напомнили о манере езды в непогоду: при первых признаках обледенения проезжей части вести машину нужно аккуратно с небольшой скоростью.