Где тут треног понаставили?

В октябре на дорогах Московской области установят 450 мобильных комплексов фотовидеофиксации.
Их адреса уже появились на официальном сайте Минтранса Подмосковья. На сайте отмечено, что места дислокации камер раскрыты по поручению президента Путина, который в июне запретил прятать комплексы "в кустах".
При этом стационарные комплексы области отмечаются на интерактивной карте с 2017 года, сообщило ведомство.
В июле Центр организации дорожного движения раскрыл адреса всех дорожных камер в Москве — тогда их число составляло 2476 штук. Следом карту со всеми дорожными камерами России опубликовали в ГИБДД.