Где тут треног понаставили?

Раскрыты места установки новых треног в Подмосковье

В октябре на дорогах Московской области установят 450 мобильных комплексов фотовидеофиксации.

Их адреса уже появились на официальном сайте Минтранса Подмосковья. На сайте отмечено, что места дислокации камер раскрыты по поручению президента Путина, который в июне запретил прятать комплексы "в кустах".

При этом стационарные комплексы области отмечаются на интерактивной карте с 2017 года, сообщило ведомство.