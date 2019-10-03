Fiat Chrysler заплатит за завышение показателей продаж

Fiat Chrysler заплатит 40 миллионов за завышение показателей продаж

Концерну Fiat Chrysler Automobiles придется заплатить 40 миллионов долларов за надувательство. Производитель завышал данные о продажах на регулярной основе. Таков итог проверки, которую проводила комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Как заявила комиссия, в Соединенных штатах компания в течение четырех лет готовила документы, в которых отражала не соответствующие действительности сведения о продажах, в то время как в на самом деле рост прекратился еще осенью 2013-го. Летом 2016 года компания пересмотрела более чем пятилетние ежемесячные показатели продаж автомобилей в США, чтобы отразить новый метод отчетности.

Примечательно, что в суд обратились не только инвесторы, обвинившие компанию в мошенничестве с ценными бумагами, но и дилерские центры FCA. Компания признала вину и пошла на сотрудничество, пообещав пересмотреть свою стратегию. В то же время в концерне уверяют, что требование выплатить 40 миллионов за обман не скажется на отчетности.

В контролирующих органах при этом отметили, что Fiat Chrysler давил на свои подразделения, добиваясь от них красивых цифр, которые потом можно было показать инвесторам. Специалисты получали за это вознаграждение, вписывая в отчеты имена несуществующих покупателей.