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Fiat Chrysler заплатит 40 миллионов за завышение показателей продаж 

Car.ru 2 часа назад
Fiat Chrysler заплатит за завышение показателей продаж
Фото: Reuters
Концерну Fiat Chrysler Automobiles придется заплатить 40 миллионов долларов за надувательство. Производитель завышал данные о продажах на регулярной основе. Таков итог проверки, которую проводила комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Как заявила комиссия, в Соединенных штатах компания в течение четырех лет готовила документы, в которых отражала не соответствующие действительности сведения о продажах, в то время как в на самом деле рост прекратился еще осенью 2013-го. Летом 2016 года компания пересмотрела более чем пятилетние ежемесячные показатели продаж автомобилей в США, чтобы отразить новый метод отчетности.
Примечательно, что в суд обратились не только инвесторы, обвинившие компанию в мошенничестве с ценными бумагами, но и дилерские центры FCA. Компания признала вину и пошла на сотрудничество, пообещав пересмотреть свою стратегию. В то же время в концерне уверяют, что требование выплатить 40 миллионов за обман не скажется на отчетности.
В контролирующих органах при этом отметили, что Fiat Chrysler давил на свои подразделения, добиваясь от них красивых цифр, которые потом можно было показать инвесторам. Специалисты получали за это вознаграждение, вписывая в отчеты имена несуществующих покупателей.
Очевидно, что обострение конкуренции на мировом рынке и системное снижение спроса на автомобили в разных регионах заставляют идти на различные ухищрения не только средние компании, но и гигантов автобизнеса, стремящихся сохранять лицо перед акционерами. Более того, это уже далеко не первый случай махинаций со стороны крупных транснациональных концернов. Ранее в скандальные ситуации попадали Volkswagen, Audi, BMW, Daimler Nissan и другие компании, замеченные в картельных сговорах, аферах с выбросами СО2 и других серьезных нарушениях.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Audi , BMW , Fiat , Volkswagen , Chrysler , Daimler
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