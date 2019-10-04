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Audi выпустит электрическое «четырехдверное купе» 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Audi выпустит электрическое «четырехдверное купе»
Фото: Motor.ru
Компания Audi показала на видео новый электрический концепт. Это будет четырехдверка с профилем в стиле моделей Sportback, построенная на разработанной в сотрудничестве с Porsche платформе PPE.
Архитектура Premium Platform Electric (PPE) создана в тесном сотрудничестве с Porsche и предназначена для полноразмерных премиальных моделей — как легковушек, так и кроссоверов. Гибкость платформы позволяет варьировать длину автомобилей и ширину колеи. Тяговая батарея в PPE работает под напряжением 800 вольт, как на Porsche Taycan, и поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт.
По умолчанию PPE оборудована только одним задним электромотором. При необходимости можно реализовать полный привод, установив второй мотор на переднюю ось, динамическое распределение тяги между колесами, а также интегрировать в платформу механизм подруливания задних колес.
По своим размерам новый электрокар Audi будет сопоставим с A4, но общая стилистика будет заимствована у A7 Sportback. Судя по видео, передняя часть концепта выполнена в духе e-tron GT, а фары имеют отличный от других моделей рисунок. Модель, по словам представителей Audi, очень важна для компании, так как демонстрирует вектор развития фирменного стиля.
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Автоновости , Audi , Porsche
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