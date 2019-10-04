Посмотрите на Aurus по-китайски — новый лимузин лидера КНР

Руководитель Китая Си Цзинпинь принял парад, посвящённый 70-летней годовщине основания Китайской Народной Республики. Передвигался генсек на новом лимузине Hongqi L9.

Hongqi (в переводе с китайского — «красное знамя») — аналог российской марки Aurus. Китайский бренд принадлежит государственному концерну FAW и выпускает правительственные автомобили для местной элиты с 1958 года.

По сравнению с предшественником Hongqi HQE, новинка сменила рамную конструкцию на несущий кузов. Кроме того, изменились пропорции, доработан кузов и салон. Хотя внешне автомобиль очень похож на лимузин Hongqi HQE образца 2009 года, и даже сохранил дизайн с ретромотивами, экстерьер модели L9 разработан заново. Разница проявляется в увеличенной площади остекления, более длинной базе, изменённой конструкции топливного бака, низко расположенном пороге и наклоне лобового стекла.

Традиционный для китайских парадных машин люк по-прежнему сочетается с бронированным кузовом. Механизм открывания задних дверей против хода движения а-ля Rolls-Royce остался без изменений, как и дизайн девятиспицевых колёсных дисков.

Инсайдеры утверждают, что под капотом нового лимузина сохранился прежний V12 объёмом 6,0 литров. На модели HQE мотор выдавал 480 лошадиных сил. Вполне вероятно, что салон Hongqi L9 сделан по аналогии с «младшим» седаном L5 — аналоговые клавиши уступили место сенсорам, а традиционные приборы заменили на цифровую панель.

В ходе зарубежных визитов китайский лидер использует другой лимузин — Hongqi N501. Модель отсутствует в китайской гамме Hongqi и официальной информации об этом автомобиле нет.