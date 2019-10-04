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Водителям дадут сутки на демонтаж незаконной тонировки 

Рамблер 3 часа назад
Водителям дадут сутки на демонтаж незаконной тонировки
Фото: РИА Новости
Российским автолюбителям на устранение нарушения ПДД в виде незаконной тонировки нужно давать не менее суток, считает глава ГИБДД Михаил Черников. Его мнение содержится в официальном ответе на депутатский запрос о возможности отмены наказания за слишком тонированные стёкла, сообщает Autonews.
Глава ведомства отметил, что время на демонтаж тонировки должно отсчитываться с момента получения водителем письменного предписания устранить нарушение.
«Соответствующие требования по отношению к водителям должны быть оформлены в письменной форме и содержать разумный срок (не менее суток), в течение которого такое требование подлежит осуществлению», — говорится в письме.
Ранее депутаты ЛДПР предложили отменить наказание за чрезмерную тонировку, аргументировав инициативу тем, что затемнённые стёкла помогают автолюбителям экономить на работе кондиционера, а также защититься от ослепляющего света фар и солнечных лучей.
При этом парламентарии отмечают, что если автолюбитель тонирует стёкла в пределах допустимой нормы, то это его все равно не спасает от возможных штрафов, поскольку приборы для замеров имеют погрешности в работе.
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Комментарии
Автоновости , Михаил Черников , ЛДПР , ГИБДД
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