Водителям дадут сутки на демонтаж незаконной тонировки

Российским автолюбителям на устранение нарушения ПДД в виде незаконной тонировки нужно давать не менее суток, считает глава ГИБДД Михаил Черников . Его мнение содержится в официальном ответе на депутатский запрос о возможности отмены наказания за слишком тонированные стёкла, сообщает Autonews.

Глава ведомства отметил, что время на демонтаж тонировки должно отсчитываться с момента получения водителем письменного предписания устранить нарушение.

«Соответствующие требования по отношению к водителям должны быть оформлены в письменной форме и содержать разумный срок (не менее суток), в течение которого такое требование подлежит осуществлению», — говорится в письме.

Ранее депутаты ЛДПР предложили отменить наказание за чрезмерную тонировку, аргументировав инициативу тем, что затемнённые стёкла помогают автолюбителям экономить на работе кондиционера, а также защититься от ослепляющего света фар и солнечных лучей.

При этом парламентарии отмечают, что если автолюбитель тонирует стёкла в пределах допустимой нормы, то это его все равно не спасает от возможных штрафов, поскольку приборы для замеров имеют погрешности в работе.