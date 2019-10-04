Subaru Impreza получила новые технологии

Subaru Impreza получила обновление и новые технологии

В Соединенных Штатах представили свежую версию линейки Subaru Impreza.

В версии с кузовом седан модель изменилась незначительно. Из нового можно отметить радиаторную решетку, передний бампер. В кузове хэтчбек обсуждаемая модель обзавелась новыми задними фонарями.

Как сообщается, кроме нового оттенка кузова (Ocean Blue Pearl) и стильных колесных дисков, вся линейка оснащается автоматическими дверными замками, которые мгновенно разблокируются в случае столкновения автомобиля с преградой.

Subaru

По силовой части все модификации линейки Subaru Impreza оснащаются двухлитровым агрегатом на 152 л.с. В роли трансмиссии предлагается либо шестиступенчатая механическая, либо бесступенчатая (Lineartronic) коробки. Также все модели оснащаются полноприводной системой.

Что до оснащения, то в данной линейке разработчики много внимания уделили безопасности. Установленная система EyeSight обеспечивает торможение в автоматическом режиме, а также контролирует полосу движения.

А система SI-Drive позволяет выбрать оптимальный режим ("интеллектуальный" или "спортивный"), при котором машина либо будет экономно расходовать топливо, либо покажет всю свою мощь.

Стоит обновленная модель 18 695 долларов (в рублях — около 1 217 628).