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Subaru Impreza получила обновление и новые технологии 

Car.ru + ещё 1 10 часов назад
Subaru Impreza получила новые технологии
Фото: Subaru
В Соединенных Штатах представили свежую версию линейки Subaru Impreza.
В версии с кузовом седан модель изменилась незначительно. Из нового можно отметить радиаторную решетку, передний бампер. В кузове хэтчбек обсуждаемая модель обзавелась новыми задними фонарями.
Как сообщается, кроме нового оттенка кузова (Ocean Blue Pearl) и стильных колесных дисков, вся линейка оснащается автоматическими дверными замками, которые мгновенно разблокируются в случае столкновения автомобиля с преградой.
Subaru
По силовой части все модификации линейки Subaru Impreza оснащаются двухлитровым агрегатом на 152 л.с. В роли трансмиссии предлагается либо шестиступенчатая механическая, либо бесступенчатая (Lineartronic) коробки. Также все модели оснащаются полноприводной системой.
Что до оснащения, то в данной линейке разработчики много внимания уделили безопасности. Установленная система EyeSight обеспечивает торможение в автоматическом режиме, а также контролирует полосу движения.
А система SI-Drive позволяет выбрать оптимальный режим ("интеллектуальный" или "спортивный"), при котором машина либо будет экономно расходовать топливо, либо покажет всю свою мощь.
Стоит обновленная модель 18 695 долларов (в рублях — около 1 217 628).
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Subaru , Subaru Impreza
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