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Стала известна дата премьеры нового Volkswagen Golf 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
Известна дата премьеры нового Volkswagen Golf
Фото: Авторамблер
Долгожданная восьмая генерация хэтчбека будет официально представлена 24 октября в немецком городе Вольфсбург, сообщает издание Motor1.
Как и новая Skoda Octavia, Golf должен был выйти в свет еще на франкфуртском автосалоне в сентябре, но премьеру пришлось отложить из-за проблем с электрикой автомобиля. Вместо "Гольфа" гвоздем стенда немецкой марки стал электрокар ID.3.
Как бы Volkswagen ни старался сохранить Golf в тайне, он уже ни раз засветился на шпионских фото и видео — причем, абсолютно лишенный камуфляжа. Одними из последних изображений стали снимки бензоэлектрической версии GTE, сделанные изданием Carscoops.
Golf восьмого поколения построен на модульной платформе MQB, которая позволила значительно уменьшить массу хэтчбека по сравнению с предшественником. Ожидается, новинку оснастят многофункциональным тачскрином и системой с полуавтономным автопилотом.
В палитру двигателей могут войти трех— и четырехцилиндровое моторы в сочетании с роботизированной трансмиссией DSG с двумя сцеплениями. Для топовой версии предусмотрен полный привод. По данным Carscoops, гибридная силовая установка будет позаимствована у Passat GTE: в ее основе — 154-сильный 1,4-литровая "туброчетверка", которая работает в паре с электродвигателем на 113 "лошадей". Суммарная отдача агрегатов составит 215 л.с.
Полностью "зеленой" версии скорее всего не будет — ее место в линейке займет ID.3.
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Автоновости , Volkswagen Golf , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda
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