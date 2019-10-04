Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке

«Внимание-внимание, журналистам «Фонтанки» и прочей жёлтой прессы. Автомобиль спецсвязи припаркован в том самом неположенном месте! Срочно в номер!» — написал депутат (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее в Сети появилась фотография, на которой человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал чёрный Мерседес на встречной для себя полосе Невского проспекта, к тому же предназначенной для движения общественного транспорта. Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка с изображением нарушения ПДД. Полицейские отметили, что на выполнение всех обязательных по закону процессуальных действий обычно уходит не один день, однако заверили, что если факт нарушения будет доказан, водителя ждёт взыскание, «кем бы он не являлся».

Пользователи соцсетей возмутились неправильной парковкой Боярского в центре Петербурга https://t.co/ltdfW8Qm30 pic.twitter.com/tp49lUEo5x— Деловой Петербург (@dprunews) October 1, 2019

Позже СМИ опубликовали рассказ сотрудницы аптеки, куда Боярский якобы забежал после того, как оставил машину в неположенном месте. Фармацевт отметила, что актёр был в плохом состоянии, у него, по всей видимости, болело сердце. По словам аптекаря, когда он покупал лекарство, он не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. В результате артист приобрёл сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и «свое постоянное» лекарство.