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Депутат и чиновник сняли «пьяный заезд» на видео 

Рамблер 2 часа назад
Депутат и чиновник сняли «пьяный заезд» на видео
Фото: РИА Новости
РЕН ТВ опубликовало видео, на котором депутат города Тулун и сотрудник противопожарной службы Братска прокатились на авто в нетрезвой компании. Разразился скандал.
На записи запечатлены трое мужчин в салоне автомобиля, которые по всем признакам не трезвы. Автор видео демонстрирует в объектив недопитую бутылку коньяка.
«Это вот водила. Он тоже бухой… Вот это — будущий депутат, это будущий полковник, а я — директор. Вот так вот живут депутаты…», — говорит автор записи.
Отмечается, что на момент записи автомобиль проезжал по мосту в городе Тулун, который «опять начинает топить». При этом водитель, проезжая пост ГИБДД, грубо нарушает ПДД: пересекает перекрёсток на красный свет светофора.
По данным телеканала, за рулём автомобиля был сотрудник Федеральной противопожарной службы города Братска и сын высокопоставленного чиновника МЧС Иван Журко, а на пассажирском сидении — депутат от ЛДПР Сергей Романенко. Оба, уверяет автор статьи, позже были вызваны в отдел ГИБДД, поскольку на видео запечатлены два нарушения — водитель и пассажир не пристегнуты ремнями безопасности, а также автомобиль проезжает светофор на красный свет.
ТАСС сообщает, что инцидент будут обсуждать в думе города Тулуна, несмотря на то, что на момент записи Романенко ещё не был депутатом городского собрания.
«В любом случае мы соберем комиссию по регламенту и депутатской этике и обязательно напомним всем депутатам, как нужно себя вести», — приводит агентство слова председателя тулунской думы Алексея Колпакова.
Журналисты «ФедералПресс» спросили у Романенко, действительно ли они пьяны на видео. Парламентарий заявил, что ролик — шуточный, снят специально с целью разыграть его супругу.
«Я и мои товарищи не были пьяны и не употребляли спиртное. Таким образом мы решили разыграть мою супругу. Просто решили посмеяться в тесном кругу», — заявил парламентарий.
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Комментарии
Автоновости , Алексей Колпаков , Сергей Романенко , МЧС , ЛДПР , ГИБДД , РЕН ТВ , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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