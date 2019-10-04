Депутат и чиновник сняли «пьяный заезд» на видео

РЕН ТВ опубликовало видео, на котором депутат города Тулун и сотрудник противопожарной службы Братска прокатились на авто в нетрезвой компании. Разразился скандал.

На записи запечатлены трое мужчин в салоне автомобиля, которые по всем признакам не трезвы. Автор видео демонстрирует в объектив недопитую бутылку коньяка.

«Это вот водила. Он тоже бухой… Вот это — будущий депутат, это будущий полковник, а я — директор. Вот так вот живут депутаты…», — говорит автор записи.

Отмечается, что на момент записи автомобиль проезжал по мосту в городе Тулун, который «опять начинает топить». При этом водитель, проезжая пост ГИБДД , грубо нарушает ПДД: пересекает перекрёсток на красный свет светофора.

По данным телеканала, за рулём автомобиля был сотрудник Федеральной противопожарной службы города Братска и сын высокопоставленного чиновника МЧС Иван Журко, а на пассажирском сидении — депутат от ЛДПР Сергей Романенко . Оба, уверяет автор статьи, позже были вызваны в отдел ГИБДД, поскольку на видео запечатлены два нарушения — водитель и пассажир не пристегнуты ремнями безопасности, а также автомобиль проезжает светофор на красный свет.

ТАСС сообщает , что инцидент будут обсуждать в думе города Тулуна, несмотря на то, что на момент записи Романенко ещё не был депутатом городского собрания.

«В любом случае мы соберем комиссию по регламенту и депутатской этике и обязательно напомним всем депутатам, как нужно себя вести», — приводит агентство слова председателя тулунской думы Алексея Колпакова.

Журналисты «ФедералПресс» спросили у Романенко, действительно ли они пьяны на видео. Парламентарий заявил, что ролик — шуточный, снят специально с целью разыграть его супругу.