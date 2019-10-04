Москвичей предупредили о гигантских пробках

В пятницу вечером столица встанет в девятибальных пробках, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) 4 октября.

Виной всему — дожди, дорожные работы, которые продолжаются с лета, и количество машин, отметили в ведомстве.

Основные осложнения будут наблюдаться за МКАД, на Третьем транспортном кольце, на шоссе Энтузиастов, Волоколамском шоссе, Профсоюзной улице и Волгоградском и Ленинградском проспектах.

Водителей просят быть внимательными на дорогах в условиях плохой видимости, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

"В вечерний час рекомендуем вoспользоваться городским транспортом, чтобы спрогнозировать время в пути. Пoездки на личных авто стоит отложить на бoлее позднее время — после 20 часов", — добавили в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что 14% россиян предпочитают не садиться за руль личных автомобилей из-за пробок.