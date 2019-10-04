Автомобили на газе не пользуются спросом у россиян

Автомобили на газе не пользуются особым спросом у россиян

Об этом свидетельствуют данные, собранные порталом «Авито Авто» в ходе мониторинга рынка техники, основанной на газовых силовых установках.

Тенденция такова, что общий спрос на машины с чисто газовым оборудованием упал на 66 процентов в целом по стране. Лидером по снижению динамики является Ростов-на-Дону.

Там транспортные средства с альтернативным топливом стали менее привлекательными для 80% потребителей. Дальше идут Нижний Новгород с показателем в 75 пунктов и Уфа с незначительным отставанием между собой.

Есть и регионы, где газовые двигатели находятся в почете. Это Челябинск, Краснодар и Москва. При этом среди брендов первое место безоговорочно отдано Lada . Дальше идут «ГАЗ», а затем японская Toyota