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Автомобили на газе не пользуются особым спросом у россиян 

Car.ru 6 часов назад
Автомобили на газе не пользуются спросом у россиян
Фото: РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные, собранные порталом «Авито Авто» в ходе мониторинга рынка техники, основанной на газовых силовых установках.
Тенденция такова, что общий спрос на машины с чисто газовым оборудованием упал на 66 процентов в целом по стране. Лидером по снижению динамики является Ростов-на-Дону.
Там транспортные средства с альтернативным топливом стали менее привлекательными для 80% потребителей. Дальше идут Нижний Новгород с показателем в 75 пунктов и Уфа с незначительным отставанием между собой.
Есть и регионы, где газовые двигатели находятся в почете. Это Челябинск, Краснодар и Москва. При этом среди брендов первое место безоговорочно отдано Lada. Дальше идут «ГАЗ», а затем японская Toyota.
При этом стоит отметить, что именно газовые представители «АвтоВАЗа» подрожали больше всего. Динамика цен по ним превысила 40%. Вместе с тем есть и производители, которые, наоборот, снизили цену. К примеру, Mitsubishi облегчила свой прайс сразу на 12%.
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Комментарии1
Автоновости , Бортжурнал , Lada , Toyota , Mitsubishi , Автоваз
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