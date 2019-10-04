GM-АвтоВАЗ открывает новый автосалон в Московской области

В сети официальных автосалонов компании пополнение: в городе Красногорске стартуют продажи Chevrolet Niva от «Мейджор Авто».

Дилерские центры организации уже функционируют в 82 городах на территории России. При этом показатели продаж Chevrolet Niva, зафиксированные по итогам 8 месяцев, снизились на 25%. Но количество реализованных транспортных средств — 13 770 экземпляров, этого достаточно для попадания в ТОП-25, среди моделей, представленных в России.

Ранее производитель объявил о том, что Chevrolet Niva выйдет в новой комплектации, которая станет самой дешевой из представленных. Ее название — SL (Суперлайт). Купить автомобиль можно за 523 тыс. рублей.

До этого бюджетной считалась версия, которая обходилась автолюбителям в 680 тыс. рублей. Цена указана без учета скидок и покупки дополнительных опций.

О том, в каких городах откроется следующее представительство GM-АвтоВАЗ, пока что не сообщается.