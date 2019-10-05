Прижать гироскутеры: ГИБДД готовит новые поправки

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как «средства индивидуальной мобильности». Горожан обяжут ездить на новых средствах передвижения по велодорожкам и тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. По проезжей части самокатчики смогут передвигаться, как велосипедисты — прижавшись к правой стороне.

Государственная автоинспекция ( ГИБДД ) и Министерство транспорта готовят новые поправки к правилам дорожного движения (ПДД). Как сообщает газета «Коммерсантъ», нововведения коснутся электросамокатов, моноколес и гироскутеров.

К «средствам индивидуальной мобильности» приравняют также сегвеи, скейтборды, ролики и обычные самокаты без моторчика.

Горожане на новых транспортных средствах должны передвигаться по велосипедным дорожкам. Если подходящей инфраструктуры на улице нет, то можно двигаться по тротуару — но со скоростью не выше 20 км/ч.

По проезжей части ехать также разрешается — как велосипедистам, держась края правого ряда. Точное наказание для нарушителей новых правил дорожного движения пока не известно.

Мосгордума и Общественная палата уже неоднократно пытались урегулировать движение новых индивидуальных средств передвижения по городу, однако конкретные документы до настоящего момента разработаны не были.

Между тем все больше москвичей пользуются электросамокатами и гироскутерами. Некоторые из технических новинок способны разогнаться до 50-70 км/ч. Предоставляемые городскими службами проката электросамокаты имеют предел скорости 20-30 км/ч.

С 2017 года, по данным ГИБДД, произошло 140 дорожно-транспортных происшествий с участием «средств индивидуальной мобильности». В них погибли четыре человека.

Страны Европы также обращают внимание на новые транспортные средства — летом ограничения по скорости были введены для немецких и французских горожан «на колесах».

Государственной думе поддержали инициативу ГИБДД. Член комитета нижней палаты парламента по транспорту Александр Васильев заявил, что вряд ли получится следить за скоростью граждан на тротуарах, но подобные изменения в ПДД нужны.

По словам парламентария, сейчас взыскать с электросамокатчика компенсацию ущерба за травму в результате ДТП можно лишь через суд, подав иск в рамках Гражданского кодекса.

«Сомневаюсь, что инспекторы будут гоняться за роллерами и скейтбордистами с радарами, а потом еще и выяснять личность нарушителей», — добавил депутат.

Тем не менее, окончательного решения по поводу новой поправки пока что не принято — проект находится на обсуждении. ГИБДД планирует провести общественные слушания, после чего поправки будут, скорее всего, приняты официально.

ГИБДД приравнивает к пешеходам участников дорожного движения, использующих современные индивидуальные средства передвижения. Соответственно, максимальное наказание для них составляет 1500 рублей за нарушение ПДД в состоянии опьянения. Об этом «Газете.Ru» ранее сообщил специалист в области безопасности движения Григорий Шухман, который получил ответ на свой запрос в МВД

«Я обратился в МВД, потому что водителей стали уже доставать эти «пешеходы», несущиеся на огромной скорости по проезжей части. Но при этом по закону водитель в случае ДТП с пешеходом несет ответственность как владелец средства повышенной опасности. Поэтому по ПДД пешеходы и водители разведены — первым тротуары и пешеходные переходы, вторым — проезжая часть. И поэтому пешеходы-любители электросамокатов и тому подобного должны понимать, что делать им на проезжей части нечего», — заявил эксперт.

«Возникает очень много вопросов, если будут внесены изменения в ПДД. Если требования станут нормой, значит, в регионах должны появиться и велосипедные дорожки, и нормальный асфальт на тротуарах. Если будет разрешено двигаться, как велосипедистам, по крайней правой полосе, кто будет администрировать ДТП со скутеристами и так далее?» — задался вопросом депутат.

По его словам, фиксация подобных правонарушений возможна благодаря дорожным камерам, но правоприменение новой транспортной категории по-прежнему остается проблемой.