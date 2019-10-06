Можно ли ехать со сломанным генератором

Поломка генератора может произойти, где и когда угодно. Можно ли двигаться на машине, у которой сломан генератор и как долго, разбирался интернет-журнал «За рулем».

По данным издания, к поломке генератора может привести обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов, а также повреждения самого устройства или проводов, ведущих к нему.

Резерв для батарей емкостью 65 А∙ч — 100–120 мин. У совсем маленьких, емкостью 40–45А∙ч, — поменьше. Без генератора, то есть без зарядки, можно двигаться не больше двух часов, отмечается в статье.

При этом издание предупреждает, что такие значения характерны только для полностью заряженной батареи. Если же батарея страдает от недозаряда, например, зимой, то время поездки со сломанным генератором будет меньше.