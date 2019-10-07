Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичам рассказали, когда менять летнюю резину 

Рамблер + ещё 12 17 часов назад
Автомобилистам Москвы рано думать о зимней резине
Фото: ТАСС
Автовладельцам Москвы и Московской области не стоит торопиться с заменой летних покрышек на зимние, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, столицу ещё ждёт волна потепления.
Вильфанд подчеркнул, что менять шины следует, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля градусов. Спустя пять дней в таких условиях, уверяет синоптик, ухудшается эластичность резины и её сцепление с дорожным полотном.
«А если наоборот — представьте себе при высокой температуре, без снега, шипованная резина — это не трактор все-таки», — заявил Вильфанд, подчеркнув, что для поездки на шиномонтаж лучше дождаться устойчивого снижения температуры.
По его словам, в ближайшие три дня температура в столице ночью опустится ниже пяти градусов тепла, однако уже со среды в столицу придёт потепление.
Ранее Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальную зиму. По его словам, на большей части территории страны с октября по март установится тёплая погода, в то время как Юг России накроют холода. Оба прогноза выходят за рамки результатов многолетних наблюдений.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
Комментарии
Автоновости , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
В Подмосковье появились маршрутки с крестами1
Названы вредные привычки автолюбителей
Названы вредные привычки автолюбителей1
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение