Автомобилистам Москвы рано думать о зимней резине

Москвичам рассказали, когда менять летнюю резину

Автовладельцам Москвы и Московской области не стоит торопиться с заменой летних покрышек на зимние, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, столицу ещё ждёт волна потепления.

Вильфанд подчеркнул, что менять шины следует, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля градусов. Спустя пять дней в таких условиях, уверяет синоптик, ухудшается эластичность резины и её сцепление с дорожным полотном.

«А если наоборот — представьте себе при высокой температуре, без снега, шипованная резина — это не трактор все-таки», — заявил Вильфанд, подчеркнув, что для поездки на шиномонтаж лучше дождаться устойчивого снижения температуры.

По его словам, в ближайшие три дня температура в столице ночью опустится ниже пяти градусов тепла, однако уже со среды в столицу придёт потепление.