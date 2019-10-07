В Москве открылись новые выделенные полосы

Согласно официальным данным, в Москве открылись новые выделенные полосы.

По словам властей, которые ранее приняли решение об открытие дополнительных выделенных полос движения, предназначенных для городского транспорта, новые полосы движения открыты там, где наиболее часто возникают автомобильные заторы, мешающие движению маршруток.

Длина каждого участка выделенных полос не превышает одного километра. Таким образом, без задержек и опозданий могут работать троллейбусы и автобусы по 25-ти маршрутам. Аналитики подсчитали, что ежедневно этими маршрутами пользуется более 120 тысяч пассажиров.

До конца 2019 года в столице России должны продолжить работы по созданию данных полос для маршруток, позволяющих разгрузить основные полосы движения, а также избежать задержек и возникновения аварийных ситуаций, связанных с маршрутным транспортом.

Кроме того, до начала лета 2020 года эти направления должны выйти за пределы города. Так, отдельно созданные полосы движения будут продлены в область.