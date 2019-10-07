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У самых доступных машин в России нашли проблемы с тормозами 

Lenta.ru + ещё 1 11 часов назад
У самых доступных машин нашли проблемы с тормозами
Фото: РИА Новости
Концерн «АвтоВАЗ» отзывает в России 3 тысячи 994 автомобиля Lada Granta. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.
Это касается машин, проданных с августа текущего года.
«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя», — говорится в сообщении.
Владельцев машин попросили обратиться в дилерские центры для проведения ремонта: на транспортных средствах будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза. Работы проведут бесплатно.
В июле 2019-го Granta возглавила рейтинг самых доступных автомобилей в России. Средняя цена машины составляет 522,9 тысячи рублей, объем продаж в первые пять месяцев 2019 года оценивается более чем в 52 тысячи единиц.
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Автоновости , Lada Granta , Lada , Автоваз
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