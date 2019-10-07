У самых доступных машин нашли проблемы с тормозами

У самых доступных машин в России нашли проблемы с тормозами

Это касается машин, проданных с августа текущего года.

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя», — говорится в сообщении.

Владельцев машин попросили обратиться в дилерские центры для проведения ремонта: на транспортных средствах будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза. Работы проведут бесплатно.

В июле 2019-го Granta возглавила рейтинг самых доступных автомобилей в России. Средняя цена машины составляет 522,9 тысячи рублей, объем продаж в первые пять месяцев 2019 года оценивается более чем в 52 тысячи единиц.