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Четыре тысячи Lada Granta отозвали из-за проблем с тормозами 

РИА «ФедералПресс» + ещё 21 13 часов назад
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тыс. моделей Lada Granta
Фото: РИА "ФедералПресс"
«АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи моделей Lada Granta. Это связано с возможными проблемами с вакуумным усилителем тормозов. Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.
Как стало известно, отзыв 3,994 тысячи автомобилей будет добровольным. Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя. Предполагается, что во всех машинах заменят обратный клапан усилителя тормоза. Причем работы будут проводиться за счет компании, бесплатно для владельцев.
Напомним, что «АвтоВАЗ» также отзывает почти 1000 автомобилей Lada Largus. Это связано с дефектом в топливной системе машин, собранных в сентябре.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , Lada Largus , Lada Granta , Lada , Автоваз
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