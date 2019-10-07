«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тыс. моделей Lada Granta

Четыре тысячи Lada Granta отозвали из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи моделей Lada Granta . Это связано с возможными проблемами с вакуумным усилителем тормозов. Информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.

Как стало известно, отзыв 3,994 тысячи автомобилей будет добровольным. Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя. Предполагается, что во всех машинах заменят обратный клапан усилителя тормоза. Причем работы будут проводиться за счет компании, бесплатно для владельцев.