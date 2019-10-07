Европейский бизнес обратился к Козаку

Европейский бизнес попросил Козака не увеличивать утильсбор на автомобили

Ассоциация европейского бизнеса направила вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку , курирующему автопром, письмо с просьбой не увеличивать утилизационный сбор на автомобили в 2020 году, рассказал РИА Новости представитель АЕБ.

"Факт отправки письма Козаку с просьбой не индексировать утильсбор подтверждаю", — сказал собеседник агентства.

АЕБ 4 октября снизила прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России на 2019 год с 1,87 миллиона до 1,76 миллиона штук.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер тогда отметил, что в прогнозе есть элемент неопределенности из-за возможного еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году. По его словам, если такое решение будет принято, это поставит вопрос о долгосрочных перспективах российского автомобильного рынка, хотя краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение.

Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставок утильсбора на автомобили с 2020 года в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, оно обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, говорил глава ведомства Денис Мантуров