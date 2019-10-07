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Европейский бизнес попросил Козака не увеличивать утильсбор на автомобили 

РИА Новости + ещё 3 15 часов назад
Европейский бизнес обратился к Козаку
Фото: РИА Новости
Ассоциация европейского бизнеса направила вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, курирующему автопром, письмо с просьбой не увеличивать утилизационный сбор на автомобили в 2020 году, рассказал РИА Новости представитель АЕБ.
"Факт отправки письма Козаку с просьбой не индексировать утильсбор подтверждаю", — сказал собеседник агентства.
АЕБ 4 октября снизила прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России на 2019 год с 1,87 миллиона до 1,76 миллиона штук.
Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер тогда отметил, что в прогнозе есть элемент неопределенности из-за возможного еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году. По его словам, если такое решение будет принято, это поставит вопрос о долгосрочных перспективах российского автомобильного рынка, хотя краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение.
Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставок утильсбора на автомобили с 2020 года в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, оно обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, говорил глава ведомства Денис Мантуров.
Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году — в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.
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Автоновости , Йорг Шрайбер , Денис Мантуров , Дмитрий Козак , ВТО , Минпромторг , РИА Новости
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