ОСАГО предрекли двойное подорожание

«Известия» сообщили , что в следующем году у страховых компаний появится возможность устанавливать повышенный тариф ОСАГО для водителей, которые отказываются оборудовать свои авто телепатическими датчиками, передающими страховщикам данные о скорости и местоположении клиента. При этом стоимость полиса для автолюбителей в регионах вырастет в два раза. Нововведения предполагает либерализация ОСАГО в России.

Так называемую либерализацию ОСАГО предполагает законопроект, который планируется к рассмотрению в Госдуме 15 октября. Согласно документу страховые компании получат возможность рассчитывать индивидуальный тариф для клиента, учитывая «навыки вождения» автомобиля, особенности которых «зафиксированы при помощи телематических устройств».

Речь идёт о датчике, регистрирующем скорость движения машины клиента и его местоположение. Автолюбители смогут установить прибор в добровольном порядке, учитывая однако, что страховщики, рассчитывая тариф, будут обращать на пожелание клиента особое внимание: не исключено, что для водителя, не оборудовавшего машину датчиком, стоимость полиса ОСАГО будет определяться по максимальной ставке, поскольку в поправках отсутствует нормативное регламентирование скидки или увеличение стоимости «автогражданки».

При этом цена полиса ОСАГО для водителей без телематического датчика в 2020 году может вырасти вдвое: поправки в закон отменяют «региональные» коэффициенты, к тому же тарифный коридор с 1 января следующего года планируется расширить на 40%, с октября ещё на 30%. Автор статьи подсчитал, что в городах с невысоким индексом достатка населения, таких как Абакан. Владикавказ, Уссурийск, Таганрог и другие, где сегодня максимальная ставка тарифа ОСАГО составляет 4942 рубля, через год полис будет стоить 9 тысяч рублей. А в городах (например, Байконур, Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, Махачкала, Каспийск и другие), где в настоящее время действует понижающий региональный коэффициент, стоимость ОСАГО вырастет больше, чем в два раза.