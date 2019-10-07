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Российский автомобильный рынок продолжает медленно скатываться вниз 

Автовести 19 часов назад
Российский автомобильный рынок продолжает падать
Фото: © Kia
Погода в последнее время не радует. После резкого и неожиданного для октября кратковременного потепления температура столь же резко скатилась к нулевым о отрицательным значениям — не иначе, как вступила в сговор с автомобильным рынком, который и вовсе не делает попыток подняться даже ненадолго, а все падает и падает, падает и падает, словно круглогодичный снег…
Вот и в минувшем сентябре рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократился на 0,2% по сравнению с сентябрем 2018 года, и составил 157 129 автомобилей — такие данные приводится в очередном отчете Комитета автопроизводителей АЕБ.
Первая четверка лидеров осталась без изменений — это "короли бюджетного сегмента" Lada, Kia, Hyundai и Renault. Далее поменялись местами Volkswagen (поднялся на 5-ю строку) и Toyota (опустилась на 6-ю), а также Nissan (поднялся на 7-ю) и Skoda (опустилась на 8-ю). На 9-й строке по прежнему ГАЗ со своими коммерческими автомобилями, а на 10— е место с 13-го подпрыгнула BMW, сместив оттуда на 11-е Mercedes-Benz.
Отчет Комитета автопроизводителей АЕБ
При этом самый взрывной рост в сравнении с тем же периодом прошлого года продемонстрировали марки Renault (28%) и ГАЗ (33%), в то время как более всего — на 16% — снизились продажи Toyota (по сентябрю) и Nissan (за 9 месяцев).
Отчет Комитета автопроизводителей АЕБ
Что же касается конкретных моделей, то тут все тоже достаточно стабильно — первую десятку составили Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Kia Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Lada 4x4, Volkswagen Tiguan и Renault Logan. Все десять моделей — лидеров продаж новых легковых автомобилей местного производства.
Отчет Комитета автопроизводителей АЕБ
Результаты традиционно прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер:
"Продажи сентября были на уровне того же месяца прошлого года, что является неплохим результатом, принимая во внимание отрицательную динамику последних месяцев. Кумулятивные продажи за период с января по сентябрь год к году — все же минус 2%. С учетом оставшихся 3 месяцев в текущем году АМС ожидает годового результата 1,76 млн шт., что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года. Здесь присутствует элемент неопределённости — возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по сведениям, обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период".
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Комментарии1
Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Lada Largus , Lada Granta , BMW , Kia , Hyundai Creta , Lada Vesta , Volkswagen Polo , Lada , Toyota , Renault Logan , Volkswagen , Renault , Skoda , Volkswagen Tiguan , Kia Rio , Mercedes-Benz , Йорг Шрайбер
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