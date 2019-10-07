Российский автомобильный рынок продолжает падать

Российский автомобильный рынок продолжает медленно скатываться вниз

Погода в последнее время не радует. После резкого и неожиданного для октября кратковременного потепления температура столь же резко скатилась к нулевым о отрицательным значениям — не иначе, как вступила в сговор с автомобильным рынком, который и вовсе не делает попыток подняться даже ненадолго, а все падает и падает, падает и падает, словно круглогодичный снег…

Вот и в минувшем сентябре рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократился на 0,2% по сравнению с сентябрем 2018 года, и составил 157 129 автомобилей — такие данные приводится в очередном отчете Комитета автопроизводителей АЕБ.

Kia, Hyundai и Первая четверка лидеров осталась без изменений — это "короли бюджетного сегмента" Lada Renault . Далее поменялись местами Volkswagen (поднялся на 5-ю строку) и Toyota (опустилась на 6-ю), а также Nissan (поднялся на 7-ю) и Skoda (опустилась на 8-ю). На 9-й строке по прежнему ГАЗ со своими коммерческими автомобилями, а на 10— е место с 13-го подпрыгнула BMW , сместив оттуда на 11-е Mercedes-Benz

Отчет Комитета автопроизводителей АЕБ

При этом самый взрывной рост в сравнении с тем же периодом прошлого года продемонстрировали марки Renault (28%) и ГАЗ (33%), в то время как более всего — на 16% — снизились продажи Toyota (по сентябрю) и Nissan (за 9 месяцев).

Отчет Комитета автопроизводителей АЕБ

Отчет Комитета автопроизводителей АЕБ

Результаты традиционно прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер