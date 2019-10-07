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Москвичи массово закупаются подержанной резиной 

Рамблер 18 часов назад
Москвичи массово закупаются подержанной резиной
Фото: РИА Новости
Столичные автолюбители в погоне за экономией закупаются бывшими в употреблении покрышками, сообщает РЕН ТВ. Эксперты уверяют, что это напрямую отразится на напряжённости дорожной обстановки грядущей зимой.
Журналисты посетили один из столичных рынков, где автовладельцам предлагают настолько подержанные шины, что на них отсутствует более половины шипов. Однако предприниматели уверяют, что их клиентам бояться нечего, поскольку на таких колёсах можно смело ездить ещё пару сезонов. Для тех, кто задумывается о своей безопасности, есть альтернатива — те же б/ушные покрышки, но «ошипованные кустарно».
Эксперты уверяют — чтобы обеспечить безопасную езду для себя и своих пассажиров, водителю необходимо очень тщательно подходить к выбору зимней резины. Отовариваться нужно в сертифицированных магазинах, при этом отдавая предпочтение твёрдым покрышкам с достаточным количество шипов.
Специалисты подчёркивают, что торопиться с шиномонтажом не следует. При «переобувании» монтажник должен очистить шины от грязи, проверить геометрию колесного диска и качественно «натянуть» зимнюю резину. По словам опытных водителей, скорость в шиномонтаже идёт на пользу только предпринимателям, автолюбитель в этом случае рискует своей безопасностью.
Как и московские таксисты, которых похоже не заботит здоровье их пассажиров. Журналисты выяснили, что большинство столичных извозчиков не только не «переобулись», но и продолжают ездить на лысой летней резине.
"Как начальник скажет, так и будем переобуваться!", — приводит канал слова одного из водителей.
Когда именно настанет этот момент, вопрос в сюжете РЕН ТВ — риторический.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
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Автоновости , РЕН ТВ
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