Джеймс Бонд получит еще один Aston Martin

Вместо «Лады» Джеймс Бонд получит еще один «Мартин». Aston Martin

Компания Aston Martin официально назвала еще одну свою модель, которая войдет в список "актеров", занятых в 25-м фильме бондианы. И это уже четвертый автомобиль британской марки, который задействуют в юбилейной ленте.

Ранее в Aston Martin подтвердили, что в фильме "Нет времени умирать" Джеймс Бонд в очередной раз усядется за руль классического "бонд кара" — купе DB5, который снимался в восьми из 24 оставляющих кинематографическую бондиану лент.

Еще один классический Aston Martin, который появится в No Time To Die — это Series II V8 Vantage 1977 года. Это купе британскому спецагенту тоже знакомо: он ездил на нем в фильме "Искры из глаз". Третьим обещанным "Астоном" станет, в отличие от прочих, ультрасовременная Valhalla, суперкар среднемоторной компоновки. И это будет первый с 80-х годов случай появления машины такой конструкции в компании Джеймса Бонда.

Ну, а четвертым анонсированным для кино суперкаром стал хорошо известный DBS Superleggera. Это экстремальное купе оснащается 5,2-литровым V12, развивающим 725 л.с. и 900 Нм крутящего момента и способно набрать первые 100 км/ч примерно за 3,5 секунды. Каким образом в одном кино поместится столько разнокалиберных Aston Martin, пока не уточняется, но анонс разместила в своем Твитере сама компания Aston Martin.

© Aston Martin

Зато известно, что еще одним автомобильным партнером франшизы уже стала компания Jaguar Land Rover . Соответственно, можно ожидать некоего разделения сценария по маркам: отрицательные герои будут ездить на "Ягуарах", положительные же, включая самого главного — на "Астонах".

© Aston Martin

По общему же количеству автомобилей (и, соответственно, экшн-сцен с их участием) "Нет времени умирать", похоже, легко сможет переплюнуть любой другой фильм бондианы.

© Aston Martin