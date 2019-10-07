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Вместо «Лады» Джеймс Бонд получит еще один «Мартин». Aston Martin 

Автовести 18 часов назад
Джеймс Бонд получит еще один Aston Martin
Фото: © Aston Martin
Компания Aston Martin официально назвала еще одну свою модель, которая войдет в список "актеров", занятых в 25-м фильме бондианы. И это уже четвертый автомобиль британской марки, который задействуют в юбилейной ленте.
Ранее в Aston Martin подтвердили, что в фильме "Нет времени умирать" Джеймс Бонд в очередной раз усядется за руль классического "бонд кара" — купе DB5, который снимался в восьми из 24 оставляющих кинематографическую бондиану лент.
Еще один классический Aston Martin, который появится в No Time To Die — это Series II V8 Vantage 1977 года. Это купе британскому спецагенту тоже знакомо: он ездил на нем в фильме "Искры из глаз". Третьим обещанным "Астоном" станет, в отличие от прочих, ультрасовременная Valhalla, суперкар среднемоторной компоновки. И это будет первый с 80-х годов случай появления машины такой конструкции в компании Джеймса Бонда.
Ну, а четвертым анонсированным для кино суперкаром стал хорошо известный DBS Superleggera. Это экстремальное купе оснащается 5,2-литровым V12, развивающим 725 л.с. и 900 Нм крутящего момента и способно набрать первые 100 км/ч примерно за 3,5 секунды. Каким образом в одном кино поместится столько разнокалиберных Aston Martin, пока не уточняется, но анонс разместила в своем Твитере сама компания Aston Martin.
© Aston Martin
Зато известно, что еще одним автомобильным партнером франшизы уже стала компания Jaguar Land Rover. Соответственно, можно ожидать некоего разделения сценария по маркам: отрицательные герои будут ездить на "Ягуарах", положительные же, включая самого главного — на "Астонах".
© Aston Martin
По общему же количеству автомобилей (и, соответственно, экшн-сцен с их участием) "Нет времени умирать", похоже, легко сможет переплюнуть любой другой фильм бондианы.
© Aston Martin
О появлении в юбилейной ленте какого-либо из автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ или ЗАЗ, которых в фильмах о жизни и приключениях агента 007 тоже хватало, пока ничего не сообщается.
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Комментарии
Автоновости , Jaguar , ЗАЗ , Lada , Rover , Aston Martin , Land Rover , Джеймс Бонд
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