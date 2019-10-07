Появилась потрясающая копия BmS Batmobile

Представлена потрясающая копия BmS Batmobile за 850 000 долларов

В социальных сетях появилось объявление о продаже уникального автомобиля BmS Batmobile, который является красивой копией бэтмобиля.

Стоимость машины по заявлению владельцев равна 850 тысяч долларов, что в российском эквиваленте равно 55 миллионов рублей. Выставленная на продаж модель имеет пробег 120 километров.

Под капотом установлен модернизированный 5,0-литровый силовой агрегат, мощность которого 502 лошадиные силы. В паре с ним работает автоматическая коробка передач и полный привод.

Главным преимуществом машины, по мнению владельца, становится съемное рулевое колесо, автоматические двери и бронированные стекла. На данном авто можно с легкостью передвигаться по различному бездорожью, так как он хорошо справляется со своей основной задачей и преодолевает дорожные сложности.

Как быстро владельцу удастся продать машину, неизвестно. Но, несмотря на это, он заявляет, что не планирует снижать стоимость авто, так как уверен, что оно стоит указанную сумму денег.