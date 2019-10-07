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Volvo и Geely вместе займутся разработкой двигателей 

Motor.ru + ещё 2 15 часов назад
Volvo и Geely займутся разработкой двигателей
Фото: РИА Новости
Компании Volvo и Geely приняли решение объединить собственные моторные подразделения и создать обособленную бизнес-единицу, которая займется разработкой двигателей внутреннего сгорания. Это позволит шведской марке сосредоточиться на электрификации, а Geely получить в свое распоряжение современные и эффективные агрегаты.
Обособленное предприятие Volvo и Geely станет ведущим разработчиком и поставщиков двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Шведы уже отказались инвестировать в разработку нового поколения ДВС, поэтому для них это хорошая возможность сфокусироваться на развитии электрических моделей, на которые к середине следующего десятилетия будет приходиться до 50 процентов продаж.
Группа Geely, в свою очередь, рассчитывает использовать разработки новой компании в автомобилях принадлежащих ей брендов: Geely, малайзийском Proton, британском Lotus, производителе лондонских такси LEVC и премиум-марке LYNK & CO. Наконец, новая бизнес-единица вполне может стать поставщиком двигателей для сторонних производителей. Из Volvo Cars в новую структуру перейдут три тысячи сотрудников, из Geely — пять тысяч.
О своём намерении отказать от дальнейшей разработки двигателей внутреннего сгорания Volvo объявила в прошлом году. Текущее семейство бензиновых агрегатов станет последним, и даже с переходом на платформу SPA нового поколения, которое произойдет в 2021 году, марка будет использовать старые, хотя и модифицированные агрегаты. Освободившиеся ресурсы компания направит на разработку гибридных и полностью электрических силовых установок.
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Автоновости , Бортжурнал , Volvo , Geely , Lotus
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