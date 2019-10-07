Россияне стали чаще покупать китайские автомобили

В сентябре 2019 года в России было продано 3553 новых китайских автомобиля, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером продаж по итогам сентября стал бренд Haval — 1175 проданных машин. Второе место в рейтинге занимает марка Geely с результатом 803 автомобиля. На третьем месте находится Chery — 602 экземпляра.

В топ-10 самых продаваемых в России китайских брендов входят также: Changan (309 шт.), Lifan (234 шт.), FAW (210 шт.), DFM (102 шт.), Zotye (67 шт.), Brilliance (38 шт.) и Foton (11 шт.).

Всего по итогам января-сентября 2019 года на российском рынке дилеры продали 26 098 новых китайских автомобилей.