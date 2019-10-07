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Россияне стали чаще покупать китайские автомобили 

BFM.RU + ещё 1 10 часов назад
Россияне стали чаще покупать китайские автомобили
Фото: РИА Новости
В сентябре 2019 года в России было продано 3553 новых китайских автомобиля, что на 18,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Лидером продаж по итогам сентября стал бренд Haval — 1175 проданных машин. Второе место в рейтинге занимает марка Geely с результатом 803 автомобиля. На третьем месте находится Chery — 602 экземпляра.
В топ-10 самых продаваемых в России китайских брендов входят также: Changan (309 шт.), Lifan (234 шт.), FAW (210 шт.), DFM (102 шт.), Zotye (67 шт.), Brilliance (38 шт.) и Foton (11 шт.).
Всего по итогам января-сентября 2019 года на российском рынке дилеры продали 26 098 новых китайских автомобилей.
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Автоновости , Geely , Chery , Brilliance , FAW , Lifan
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