На немецком авторынке зафиксирован рост продаж

Объемы продаж на немецком автомобильном рынке выросли на 22%

На немецком авторынке зафиксирован сентябрьский рост продаж — на 22%, если сравнивать с прошлым годом.

Аналитики связывают такой рост с кризисом, который был актуален для первого месяца лета 2018 года, когда показатели резко опустились.

Подведены итоги и по трем кварталам 2019 года. Всего за это время показатели выросли на 2,5%.

Car.ru

Значительное увеличение продаж продемонстрировали дилерские центры автомобильного бренда Porsche . В сентябре реализовано на 430% автомобилей больше, чем в тот же месяц 2018 года.

Car.ru

Увеличили показатели на 148% и в автосалонах Audi . Ближайший преследователь — Volkswagen , результат которых — 96%.

Аналитики отмечают, что зафиксированные результаты достигнуты компаниями в условиях ужесточения норм по экологическим стандартам. Из-за этого производителям пришлось тратить миллиарды евро.

Менее значимые показатели у Mercedes-Benz , дилерские центры компании реализовали на 20% транспортных средств больше.