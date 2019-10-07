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Объемы продаж на немецком автомобильном рынке выросли на 22% 

Car.ru 15 часов назад
На немецком авторынке зафиксирован рост продаж
Фото: Car.ru
На немецком авторынке зафиксирован сентябрьский рост продаж — на 22%, если сравнивать с прошлым годом.
Аналитики связывают такой рост с кризисом, который был актуален для первого месяца лета 2018 года, когда показатели резко опустились.
Подведены итоги и по трем кварталам 2019 года. Всего за это время показатели выросли на 2,5%.
Car.ru
Значительное увеличение продаж продемонстрировали дилерские центры автомобильного бренда Porsche. В сентябре реализовано на 430% автомобилей больше, чем в тот же месяц 2018 года.
Car.ru
Увеличили показатели на 148% и в автосалонах Audi. Ближайший преследователь — Volkswagen, результат которых — 96%.
Аналитики отмечают, что зафиксированные результаты достигнуты компаниями в условиях ужесточения норм по экологическим стандартам. Из-за этого производителям пришлось тратить миллиарды евро.
Менее значимые показатели у Mercedes-Benz, дилерские центры компании реализовали на 20% транспортных средств больше.
Отрицательная динамика зафиксирована у BMW, которые «просели» на 18%.
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Комментарии
Автоновости , Audi , BMW , Volkswagen , Porsche , Mercedes-Benz
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