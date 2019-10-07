АВТОВАЗ обнародовал результаты продаж LADA

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АВТОВАЗ Госкорпорации Ростех объявил о результатах российских продаж машин бренда LADA в сентябре. За это время в стране продано 31 516 автомобилей, что на 1,1% превышает показатель сентября прошлого года. Суммарно по итогам трех кварталов 2019-го в России реализовано 265 200 автомобилей LADA, +2,4% относительно аналогичного периода 2018 года.
Лидирующие позиции в сентябре сохранили автомобили семейства LADA Granta, своих покупателей нашли 11 208 машин, на 12,8% больше, чем в сентябре 2018 года. Всего же за девять месяцев в России продано 96 974 LADA Granta, а рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 38,2%.
Вторую строчку рейтинга заняла LADA Vesta. В сентябре реализовано 9452 таких машин (+4,4% к сентябрю 2018 года). Результаты девяти месяцев достигли 83 502 автомобилей, это на 9,6% выше, чем годом ранее.
Положительную динамику продемонстрировали и коммерческие версии LADA, в сентябре продан 1131 автомобиль. Это самый высокий показатель этого года и на 13,8% больше, чем в сентябре 2018-го. При этом наибольшей популярностью пользуется фургон LADA Largus. С января по сентябрь продан 6771 автомобиль, что составляет 84% от объема продаж коммерческих LADA.