Москвичи стали чаще ездить на такси

Эксперты зафиксировали кратный рост доли поездок на такси в Москве

Доля такси в структуре пассажиропотока Москвы выросла до 3,3% в 2018 году с 0,2% в 2011 году, следует из данных совместного исследования АНО «Цифровая экономика», Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и комитета Московской промышленной палаты по вопросам развития автомобильного транспорта.

При этом доля поездок на личном транспорте снизилась с 37% до 28%. Использование каршеринга выросло с 0% до 0,3%.

Чаще москвичи стали пользоваться и общественным транспортом — метро и МЦК (с 34% до 39%), автобусами и другим наземным транспортом (с 28% до 30%).

«При этом такси не конкурирует с общественным транспортом. Оно сильно дороже, в Москве разница превышает 11 раз», — заявил на презентации исследования директор по стратегическим проектам «Яндекс. Такси» Петр Диденко.

Средний чек за поездку в такси эксперты оценили в 445 рублей, в то время как на метро — в 40 рублей.