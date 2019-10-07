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Эксперты зафиксировали кратный рост доли поездок на такси в Москве 

Rambler News Service + ещё 2 14 часов назад
Москвичи стали чаще ездить на такси
Фото: РИА Новости
Доля такси в структуре пассажиропотока Москвы выросла до 3,3% в 2018 году с 0,2% в 2011 году, следует из данных совместного исследования АНО «Цифровая экономика», Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и комитета Московской промышленной палаты по вопросам развития автомобильного транспорта.
При этом доля поездок на личном транспорте снизилась с 37% до 28%. Использование каршеринга выросло с 0% до 0,3%.
Чаще москвичи стали пользоваться и общественным транспортом — метро и МЦК (с 34% до 39%), автобусами и другим наземным транспортом (с 28% до 30%).
«При этом такси не конкурирует с общественным транспортом. Оно сильно дороже, в Москве разница превышает 11 раз», — заявил на презентации исследования директор по стратегическим проектам «Яндекс. Такси» Петр Диденко.
Средний чек за поездку в такси эксперты оценили в 445 рублей, в то время как на метро — в 40 рублей.
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Автоновости , Другое , Петр Диденко
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