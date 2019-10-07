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СМИ: в Австрии пассажирам будут платить премиальные за проезд на автобусе 

ТАСС 14 часов назад
Австрийским пассажирам заплатят за проезд на автобусе
Фото: РИА Новости
Власти австрийской федеральной земли Бургенланд начнут выплачивать бонусы жителям за проезд на общественном транспорте. Как сообщило издание Kronen Zeitung, выплата премиальных начнется с 2020 года.
Правительство этого региона Австрии разработало программу по стимулированию проезда на автобусе ради сохранения климата. Эко-бонус будет выплачиваться всем горожанам, которые пользуются общественным транспортом вместо личного автомобиля. Размер бонуса будет зависеть от протяженности маршрута поездки. Максимальная субсидия в год не будет превышать €150.
"Финансовая разгрузка позволит сосредоточить внимание на людях, которые во время поездок на работу делают ставку на экологию", — отмечают авторы инициативы, представители региональных властей Кристиан Илледитс и Астрид Айзенкопф.
По их словам, большая часть жителей региона вынуждена добираться на рабочее место на транспорте. Именно поэтому программа эко-бонуса должна создать благоприятные условия для проезда от дома на работу на автобусе с целью сохранения климата.
Премиальные начнут выплачивать пассажирам с 1 января 2020 года при поездках на расстояние от 20 км и выше. Минимальный размер эко-бонуса составит €39, максимальный — до €150 в год.
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