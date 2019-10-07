Австрийским пассажирам заплатят за проезд на автобусе

СМИ: в Австрии пассажирам будут платить премиальные за проезд на автобусе

Власти австрийской федеральной земли Бургенланд начнут выплачивать бонусы жителям за проезд на общественном транспорте. Как сообщило издание Kronen Zeitung, выплата премиальных начнется с 2020 года.

Правительство этого региона Австрии разработало программу по стимулированию проезда на автобусе ради сохранения климата. Эко-бонус будет выплачиваться всем горожанам, которые пользуются общественным транспортом вместо личного автомобиля. Размер бонуса будет зависеть от протяженности маршрута поездки. Максимальная субсидия в год не будет превышать €150.

"Финансовая разгрузка позволит сосредоточить внимание на людях, которые во время поездок на работу делают ставку на экологию", — отмечают авторы инициативы, представители региональных властей Кристиан Илледитс и Астрид Айзенкопф.

По их словам, большая часть жителей региона вынуждена добираться на рабочее место на транспорте. Именно поэтому программа эко-бонуса должна создать благоприятные условия для проезда от дома на работу на автобусе с целью сохранения климата.

Премиальные начнут выплачивать пассажирам с 1 января 2020 года при поездках на расстояние от 20 км и выше. Минимальный размер эко-бонуса составит €39, максимальный — до €150 в год.