Lada Vesta лишится «робота»

АвтоВАЗ решил прекратить производство Lada Vesta с роботизированной коробкой передач, сообщает портал Lada Online. Место AMT в линейке займет вариатор.

Причиной такого решения стала непопулярность «Весты» с AMT: по данным «Автостата», с января по август нынешнего года было реализовано около 6,7 тыс. Lada Vesta, и только 9% из них были оснащены роботизированной коробкой передач.

Уже сейчас производство таких моделей сокращено, сообщил Lada Online представитель тольяттинского завода. При этом АвтоВАЗ не будет полностью отказываться от «робота» — им будут оснащаться Lada Granta

Пятидиапазонной роботизированной трансмиссией комплектуются «Весты» с моторами объемом 1,6 и 1,8 л и мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Версия с базовым мотором стоит от 676,9 тыс. руб., а с двигателем помощнее — от 762,9 тыс. руб.

Ранее стало известно, что первая Vesta с бесступенчатой трансмиссией будет выпущена в течение одного-двух лет. Она получит адаптированный вариатор Jatco, работающий в паре с 1,6-литровым мотором с отдачей 113 л.с.