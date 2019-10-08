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Lada Vesta лишится «робота» 

Авторамблер + ещё 2 18 часов назад
Lada Vesta лишится «робота»
Фото: Авторамблер
АвтоВАЗ решил прекратить производство Lada Vesta с роботизированной коробкой передач, сообщает портал Lada Online. Место AMT в линейке займет вариатор.
Причиной такого решения стала непопулярность «Весты» с AMT: по данным «Автостата», с января по август нынешнего года было реализовано около 6,7 тыс. Lada Vesta, и только 9% из них были оснащены роботизированной коробкой передач.
Уже сейчас производство таких моделей сокращено, сообщил Lada Online представитель тольяттинского завода. При этом АвтоВАЗ не будет полностью отказываться от «робота» — им будут оснащаться Lada Granta.
Пятидиапазонной роботизированной трансмиссией комплектуются «Весты» с моторами объемом 1,6 и 1,8 л и мощностью 106 и 122 л.с. соответственно. Версия с базовым мотором стоит от 676,9 тыс. руб., а с двигателем помощнее — от 762,9 тыс. руб.
Ранее стало известно, что первая Vesta с бесступенчатой трансмиссией будет выпущена в течение одного-двух лет. Она получит адаптированный вариатор Jatco, работающий в паре с 1,6-литровым мотором с отдачей 113 л.с.
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Автоновости , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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