Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Renault Zoe становится ещё доступнее и привлекательнее 

Auto.Today 13 часов назад
Стали известны важные обновления для Renault Zoe
Фото: Auto.Today
Французская компания Renault продолжает совершенствовать линейку Zoe, присутствующую на рынке с 2012 года.
Самым важным обновлением для Renault Zoe является добавление батареи на 52 кВт-ч, позволяющей путешествовать на расстояния до 345 километров (согласно циклу тестирования WLTP), и поддержка быстрой зарядки на 50 кВт, что сокращает восстановление заряда, требуемого для преодоления 145 км, до 30 минут.
Новый аккумуляторный блок сопровождается настроенным двигателем R135, рассчитанным на 133 лошадиных силы и 245 Нм крутящего момента. Он позволяет ускоряться 0-100 км/ч за 10 секунд и развивать предельную скорость в 140 км/ч. Zoe также доступен в базовой версии Renault Zoe, оснащённой мотором с отдачей в 108 лошадиных сил.
Auto.Today
Салон автомобиля предлагает материалы высшего качества, 10-дюймовую цифровую приборную панель с новым дизайном, массивную 9,3-дюймовую мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводную зарядку для смартфонов и множество современных технологий.
Более детально ознакомиться с преимуществами и недостатками нового Renault Zoe можно в обзоре Auto Express, прикреплённом ниже.
Новый Renault Zoe становится ещё доступнее и привлекательнее
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
Auto.Today: последние новости
Skoda наконец-то назвала дату официальной премьеры Octavia Skoda наконец-то назвала дату официальной премьеры Octavia 470 000 автомобилистов подали иск против VW 470 000 автомобилистов подали иск против VW Volkswagen объявил дату публичной премьеры нового Golf Volkswagen объявил дату публичной премьеры нового Golf
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Renault Zoe , Renault , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
В Подмосковье появились маршрутки с крестами1
Названы вредные привычки автолюбителей
Названы вредные привычки автолюбителей1
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение