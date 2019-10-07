Стали известны важные обновления для Renault Zoe

Новый Renault Zoe становится ещё доступнее и привлекательнее

Французская компания Renault продолжает совершенствовать линейку Zoe, присутствующую на рынке с 2012 года.

Самым важным обновлением для Renault Zoe является добавление батареи на 52 кВт-ч, позволяющей путешествовать на расстояния до 345 километров (согласно циклу тестирования WLTP), и поддержка быстрой зарядки на 50 кВт, что сокращает восстановление заряда, требуемого для преодоления 145 км, до 30 минут.

Новый аккумуляторный блок сопровождается настроенным двигателем R135, рассчитанным на 133 лошадиных силы и 245 Нм крутящего момента. Он позволяет ускоряться 0-100 км/ч за 10 секунд и развивать предельную скорость в 140 км/ч. Zoe также доступен в базовой версии Renault Zoe, оснащённой мотором с отдачей в 108 лошадиных сил.

Auto.Today

Салон автомобиля предлагает материалы высшего качества, 10-дюймовую цифровую приборную панель с новым дизайном, массивную 9,3-дюймовую мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводную зарядку для смартфонов и множество современных технологий.

Более детально ознакомиться с преимуществами и недостатками нового Renault Zoe можно в обзоре Auto Express, прикреплённом ниже.