Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД создаст реестр производителей автомобильных номеров 

News.ru + ещё 1 9 часов назад
МВД создаст реестр производителей автомобильных номеров
Фото: РИА Новости
МВД РФ подготовило проект приказа, регулирующего включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр изготовителей автомобильных номеров. Документ определяет подразделение ведомства, которое будет отвечать за создание базы данных.
Инициатива также установит сроки проверки мест изготовления знаков и рассмотрения заявления на включение в список и исключение из него. Кроме того, идея подразумевает точный объём сведений, который позволяет включать в реестр, говорится на официальном сайте МВД России.
Проект приказа вступит в силу 1 января 2020 года. В этот же день в силу вступает закон, который позволит жителям РФ самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей.
Как ранее писал News.ru, Верховный суд (ВС) разъяснил, что необходимо считать нечитаемыми регистрационными знаками, а также средствами, скрывающими их.
Видоизменённым, пояснил ВС, является автомобильный номер, в котором искажены нанесённые на него символы либо один из них (например, путём заклеивания), препятствующие идентификации данного знака и его должному прочтению.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
News.ru: последние новости
Метеоролог призвал москвичей не торопиться «переобувать» машины Метеоролог призвал москвичей не торопиться «переобувать» машины «АвтоВАЗ» отзывает тысячи автомобилей Lada «АвтоВАЗ» отзывает тысячи автомобилей Lada Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Комментарии
Автоновости , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
В Подмосковье появились маршрутки с крестами1
Названы вредные привычки автолюбителей
Названы вредные привычки автолюбителей1
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение