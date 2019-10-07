МВД создаст реестр производителей автомобильных номеров

МВД РФ подготовило проект приказа, регулирующего включение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр изготовителей автомобильных номеров. Документ определяет подразделение ведомства, которое будет отвечать за создание базы данных.

Инициатива также установит сроки проверки мест изготовления знаков и рассмотрения заявления на включение в список и исключение из него. Кроме того, идея подразумевает точный объём сведений, который позволяет включать в реестр, говорится на официальном сайте МВД России.

Проект приказа вступит в силу 1 января 2020 года. В этот же день в силу вступает закон, который позволит жителям РФ самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей.

Как ранее писал News.ru, Верховный суд (ВС) разъяснил, что необходимо считать нечитаемыми регистрационными знаками, а также средствами, скрывающими их.

Видоизменённым, пояснил ВС, является автомобильный номер, в котором искажены нанесённые на него символы либо один из них (например, путём заклеивания), препятствующие идентификации данного знака и его должному прочтению.