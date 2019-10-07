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Skoda наконец-то назвала дату официальной премьеры Octavia 

Auto.Today 12 часов назад
Skoda назвала дату официальной премьеры Octavia
Фото: auto.today
Skoda Octavia нового поколения, не посетившая международный автосалон во Франкфурте, как полагается, будет раскрыта в следующем месяце.
auto.today
Согласно публикации испанского издания AutoBild.es, Octavia 2020 модельного года дебютирует 11 ноября.
Модель расположится между компактным Scala и Superb среднего размера и будет основываться на обновлённой версии архитектуры MQB, используемой для Volkswagen Golf восьмого поколения.
auto.today
Универсальность платформы позволит Skoda использовать ассортимент силовых агрегатов, включающий 1,0-литровый трёхцилиндровый мотор, 1,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, 1,6-литровый и 2,0-литровый дизели, а также гибридные варианты. Полный привод будет предложен в более дорогих комплектациях.
На выбор клиента будет доступно два варианта кузова (седан и универсал). Экстерьер во многом повторит особенности меньшего Superb, тогда как внутренняя часть предложит более высококлассную отделку с системами и функциями последнего поколения.
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Автоновости , Бортжурнал , Volkswagen Golf , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda
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