Skoda назвала дату официальной премьеры Octavia

Skoda наконец-то назвала дату официальной премьеры Octavia

Skoda Octavia нового поколения, не посетившая международный автосалон во Франкфурте, как полагается, будет раскрыта в следующем месяце.

auto.today

Согласно публикации испанского издания AutoBild.es, Octavia 2020 модельного года дебютирует 11 ноября.

Модель расположится между компактным Scala и Superb среднего размера и будет основываться на обновлённой версии архитектуры MQB, используемой для Volkswagen Golf восьмого поколения.

auto.today

Универсальность платформы позволит Skoda использовать ассортимент силовых агрегатов, включающий 1,0-литровый трёхцилиндровый мотор, 1,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, 1,6-литровый и 2,0-литровый дизели, а также гибридные варианты. Полный привод будет предложен в более дорогих комплектациях.

На выбор клиента будет доступно два варианта кузова (седан и универсал). Экстерьер во многом повторит особенности меньшего Superb, тогда как внутренняя часть предложит более высококлассную отделку с системами и функциями последнего поколения.