Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла

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Илон Маск решил продавать Tesla с помощью пукания и крика козла 

Lenta.ru + ещё 5 7 часов назад
Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск пообещал в будущих моделях электромобиля предоставить владельцам опцию смены гудка и звука во время движения. Такое сообщение он опубликовал в Twitter.
В исходном сообщении он уточнил, что среди звуков движения будет звук цокания копыт лошади. Маск использовал слово coconuts (кокос), отсылая к сцене из комедийной сцены комик-группы «Монти Пайтон», где половинки кокоса использовали для имитации звука лошади.
Маск также использовал эмодзи с дующим ветром и козлом, чтобы продемонстрировать, какие еще звуки рассматриваются. Один из комментаторов интерпретировал эмодзи как пукающий звук, на что Маск ответил утвердительно: «И это только верхушка айсберга».
Однако неизвестно, насколько Маск всерьез писал эти сообщения. Ранее глава компании неоднократно шутил в Twiiter по поводу Tesla, причем за одну из этих шуток, связанную с выкупом акций Tesla, вынужден был заплатить штраф в 20 миллионов долларов.
Данные по продажам в последнем квартале разочаровали инвесторов, которые перестали верить, что автопроизводитель сможет исполнить минимальный план годовых поставок в 360 тысяч экземпляров. Из-за этого акции компании падали на шесть процентов в день. В прошлом Илон Маск неоднократно закрывал проблемы своих компаний в публичном поле необычными обещаниями или предложениями.
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Комментарии3
Автоновости , Видео , Другое , Tesla , Илон Маск
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