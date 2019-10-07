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Новая Mаzda 3 отозвана в России в количестве 12 штук 

Car.ru 11 часов назад
Новая Mаzda 3 отозвана в России
Фото: Car.ru
Экземпляры Mazda 3, проданные в июле этого года, отозваны из продажи из-за ненадежности крепления стекла заднего вида. Оно может отвалиться в любой момент.
Речь идет о салонном зеркале. Упав в дороге, оно может стать причиной дорожно-транспортного происшествия или травмы пассажира. Виной ненадежности крепления стал клеевой состав, обеспечивающего слабое сцепление поверхностей.
На изъятых из магазинов автомобилях будут произведены работы по замене зеркал заднего вида с применением качественного клеевого состава. Владельцы уже проданных машин будут уведомлены в экстренном порядке.
Владельцам хэтчбеков Mazda 3, проданных в период с 30 июня по 24 июля, рекомендуется ознакомиться со списком дефектных автомобилей и их серийных номеров. Замена в официальных автомастерских будет произведена бесплатно.
Продажи в России Mazda 3 2019 модельного года начались летом этого года. В России представлены 4 комплектации от 1 490 000 до 1 753 000 рублей. А в этом месяце в России поступила в продажу специальная версия Mazda 3 — SkyActiv-G стоимостью от 1,7 млн рублей.
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Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Mazda 3 , Mazda
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