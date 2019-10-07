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Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу 

Car.ru 6 часов назад
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Фото: car.ru
Отечественной фирмой «АвтоВАЗ» была снята с продаж одна партия Lada Largus, это связано с тем, что возможно, топливная система имеет дефект.
Как отмечают специалисты сайта «Лада. Онлайн», которым удалось получить комментарий от собеседника, близкого к предприятию, сотрудники российской компании обнаружили, что возможно, есть несоответствие по течи топливных трубок. До создания способа устранения данной проблемы и совершения всех нужных манипуляций на этих транспортных средствах, они не появится в продаже.
Как отмечает портал, несоответствие было найдено в 935 моделях Largus, дата выпуска которых пришлась на период 2 — 13 сентября. Допускается, что определенные авто, входящие в вышеупомянутую партию, уже были приобретены.
По последним сведениям, в рамках подписания №51-19 от 04.10.2019 на отечественном предприятии «АвтоВАЗ» стали заменять топливные трубки под обозначением 8450091675 на новые. Следует подчеркнуть, что руководство по замене имеется в ТИ.3100.25100.20538.
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Комментарии
Автоновости , Lada Largus , Lada , Автоваз
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