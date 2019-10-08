Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умные «лежачие полицейские» могут появиться в России в 2021 году 

ТАСС 1 час назад
Умные «лежачие полицейские» появятся в России
Фото: ТАСС
Умные искусственные дорожные неровности ("лежачие полицейские") с системой фото— или видеофиксации, самостоятельно определяющие — поднимать барьер или нет, могут появиться в России в 2021 году. Стоимость проекта составляет порядка 8 млн рублей, сообщил ТАСС представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
"Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ "Автонет". Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей", — сказал он. — Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году".
Предполагается, что эти искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность.
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается.
"Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится", — сказал Федосеев.
В "Автонете" отметили, что работа электропривода "лежачего полицейского" может основываться на получении телематических данных транспортного средства: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД. Система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.
Первые опытные испытания проекта уже проводились, уточнил представитель организации. По их итогам разработчики сфокусировались на определении оптимального расстояния между камерами видеофиксации и барьером, поскольку внезапное появление неровности может создать аварийную ситуацию для неподготовленного водителя.
НТИ "Автонет"
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
ТАСС: последние новости
Гидрометцентр: автомобилистам Москвы рано думать о зимней резине Гидрометцентр: автомобилистам Москвы рано думать о зимней резине "АвтоВАЗ" отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta "АвтоВАЗ" отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta "Ъ": Ассоциация европейского бизнеса выступила против повышения ставок утильсбора "Ъ": Ассоциация европейского бизнеса выступила против повышения ставок утильсбора
Комментарии
Автоновости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
В Подмосковье появились маршрутки с крестами1
Названы вредные привычки автолюбителей
Названы вредные привычки автолюбителей1
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение