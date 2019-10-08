Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг предлагает стимулировать локализацию производства автомобилей 

Финмаркет + ещё 7 19 часов назад
В России увеличат нагрузку на импорт автомобилей
Фото: РИА Новости
Минпромторг отказывается от идеи дифференциации компенсаций утильсбора для локализованных в РФ автоконцернов, которую лоббировали ряд крупнейших игроков. Параметры дифференциации должна была установить до 15 октября рабочая группа с участием представителей отрасли, созданная по поручению вице-премьера Дмитрия Козака в конце сентября. В отрасли ожидали, что эту тему действительно будут обсуждать, но, как рассказали собеседники "Коммерсанта", Минпромторг на совещаниях рабочей группы заявил, что дифференциации не будет и "база" в виде стопроцентной компенсации гарантирована всем, кто заключил специнвестконтракты (СПИК). СПИК подписывались именно для доступа к компенсациям утильсбора, без которых производство в РФ нерентабельно, но позднее, по инициативе Renault их предложили распределять исходя из обязательств по локализации.
Теперь в базовом сценарии, по данным издания, рассматривается другая идея — увеличение нагрузки на импорт и стимулирование локализации за счет этих средств. В частности, барьер для импорта (ограничения в виде пошлин и утильсбора), составляющий сегодня около 30% для легковых автомобилей, предложили увеличить до 40–45%.
Повышение ставок утильсбора на 70–120% уже обсуждается около месяца, идею предложил именно Минпромторг. Объем утильсбора в 2019 году составил 54 млрд руб. с импорта и 204,2 млрд руб. с локального производства (последний компенсируется). В проекте бюджета на 2020 год уже учтена предлагаемая индексация: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд руб. в 2020 году и в 48 млрд руб. в 2021 году. С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 млрд руб.
Собеседник «Коммерсанта» объясняет, что Минпромторг, вероятно, отказался от идеи дифференциации, поскольку на него возложили невыполнимую задачу договориться об этом с отраслью при «такой полярности» позиций внутри нее. Шансов договориться об увеличении нагрузки на импорт больше, полагает он. Но, по данным газеты, большинство участников рынка выступают и против такого варианта.
Каков итоговый размер индексации утильсбора, а также как допдоходы от нее будут направляться на стимулирование локализации, пока непонятно.
Пьяный судья провел брачную ночь за рулем авто
Финмаркет: последние новости
Утильсбор для автомобильной "вторички" повышать не будут Утильсбор для автомобильной "вторички" повышать не будут ОСАГО может существенно подорожать ОСАГО может существенно подорожать Между двумя вариантами господдержки автоконцернов Между двумя вариантами господдержки автоконцернов
Комментарии
Автоновости , Renault , Дмитрий Козак , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКАД столкнулись два грузовика
На МКАД столкнулись два грузовика
Попала под БТР: россиянка выиграла суд у Минобороны
Попала под БТР: россиянка выиграла суд у Минобороны8
В Москве столкнулись два трамвая
В Москве столкнулись два трамвая
В Петербурге легковушка протаранила детскую площадку
В Петербурге легковушка протаранила детскую площадку
Запрет внедорожников в Европе: Насколько это обосновано?
Запрет внедорожников в Европе: Насколько это обосновано?2
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение