Mazda показала обновленный кросс-купе Mazda CX-4

Известный автобренд Mazda опубликовал недавно на официальном портале снимки свежей версии модели CX-4.

Mazda

Как видно на снимках, кросс-купе выполнено в духе современных веяний автобренда. Новинка обзавелась новыми фарами головной оптики, решеткой радиатора и передним бампером.

В оснащении салона сразу выделяется современная мультимедиа система с большим парящим монитором, новая панель настройки климатической системы, а также новая версия отделки передней панели.

Mazda

По силовой части обсуждаемая модель комплектуется двумя "атмосферниками" (Skyactiv-G): двухлитровым на 158 л.с. и 2,5-литровым на 192 л.с. В роли трансмиссии доступна шестиступенчатая механическая либо автоматическая коробки. В базовой версии машина выпускается с переднеприводной системой. Полный привод доступен только как опция.

Mazda

По оснащению можно отметить адаптивный круиз-контроль, систему обнаружения препятствий, а также камеры кругового обзора.

Новинка появится на авторынке КНР в текущем месяце. Стоимость обновленной Mazda CX-4 пока не обнародована. Актуальная модификация обсуждаемой модели стоит от 140 800 до 215 800 юаней (в рублях — около 1 276 000/1 957 000).