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Mazda показала обновленный кросс-купе Mazda CX-4 

Car.ru + ещё 1 16 часов назад
Mazda показала обновленный кросс-купе Mazda CX-4
Фото: Mazda
Известный автобренд Mazda опубликовал недавно на официальном портале снимки свежей версии модели CX-4.
Mazda
Как видно на снимках, кросс-купе выполнено в духе современных веяний автобренда. Новинка обзавелась новыми фарами головной оптики, решеткой радиатора и передним бампером.
В оснащении салона сразу выделяется современная мультимедиа система с большим парящим монитором, новая панель настройки климатической системы, а также новая версия отделки передней панели.
Mazda
По силовой части обсуждаемая модель комплектуется двумя "атмосферниками" (Skyactiv-G): двухлитровым на 158 л.с. и 2,5-литровым на 192 л.с. В роли трансмиссии доступна шестиступенчатая механическая либо автоматическая коробки. В базовой версии машина выпускается с переднеприводной системой. Полный привод доступен только как опция.
Mazda
По оснащению можно отметить адаптивный круиз-контроль, систему обнаружения препятствий, а также камеры кругового обзора.
Новинка появится на авторынке КНР в текущем месяце. Стоимость обновленной Mazda CX-4 пока не обнародована. Актуальная модификация обсуждаемой модели стоит от 140 800 до 215 800 юаней (в рублях — около 1 276 000/1 957 000).
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Автоновости , Mazda
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