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Таксист увез пьяного пассажира на другой конец Шотландии и высадил к овцам 

360tv.ru 21 час назад
Таксист высадил пьяного пассажира к овцам
Фото: public domain
Житель Эдинбурга уснул в такси, а проснулся на другом конце Шотландии. Находчивый водитель выставил и соответствующий счет в 400 фунтов, что почти 32 тысячи рублей.
20-летний Джозеф Ферджи провел ночь на вечеринке в клубе, а потом взял такси, чтобы добраться до дома в Лейте, пишет Daily Mail. Обычно эта поездка занимает не больше 15 минут, но в этот раз эдинбуржец уснул и проспал три часа.
Когда таксист разбудил Ферджи и высадил из машины, тот понял, что находится в незнакомом месте. Вокруг него были одни овцы. Более того, за свою поездку на Uber он заплатил приличную сумму.
Оказалось, что таксист проехал 180 километров и привез его в город Керкубри в округе Дамфрис-энд-Галловей. Кстати, Ферджи смог выяснить свое местоположение, только когда отправил запрос о помощи в Snapchat.
Шотландец все-таки добрался до дома после этой вечеринки, но ему потребовалось семь часов и несколько пересадок на автобусы и поезда. С момента, когда он вышел из ночного клуба, прошло 12 часов.
В Uber пообещали изучить странную поездку.
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