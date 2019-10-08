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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля 

Рамблер + ещё 3 5 часов назад
Журналисты издания Car.ru обнародовали снимок нового серийного автомобиля от АвтоВАЗа Lada Van, а также пояснили, когда новые машины можно будет увидеть у официальных дилеров.
Lada Van — новый отечественный «каблучок», собранный на базе Renault Dokker. При этом согласно снимкам, которые попали в Сеть с закрытой презентации АвтоВАЗа, машина будет иметь узнаваемую переднюю часть кузова, практически полностью заимствованную у Lada Vesta. Предполагается, что производством новых авто займутся главные производственные мощности Тольятти.
По данным издания, впервые концепт Lada Van был представлен в 2018 году при подаче документов на заключение специальных контрактов в Министерство промышленности и торговли РФ. Изначально серийное производство планировалось запустить в 2020 году.
Car.ru
По данным издания, реализация проекта идёт по плану: в марте 2020 года официальные дилеры готовятся пополнить линейку от АвтоВАЗа новыми Lada Van.
Ранее, как сообщал Рамблер, стала известна примерная дата появления у автодилеров новой Нивы. Исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» о продажам и маркетингу Ян Птачек заявил, что предсерийную версию модели LADA 4x4, которая станет продолжением легендарного бренда, автолюбителям представят не раньше 2020 года.
Комментарии144
Автоновости , Видео , Lada Vesta , Lada , Renault , Renault Dokker , Минпромторг , Автоваз
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