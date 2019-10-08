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В Москве выявили более 300 нарушений в сфере пассажирских перевозок с начала года 

ТАСС 19 часов назад
В Москве выявили значительное число нарушений ПДД
Фото: РИА Новости
Сотрудники Госавтоинспекции с начала года выявили 323 нарушения в сфере пассажирских перевозок в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в столичном управлении ГИБДД.
"За девять месяцев 2019 года в результате проведенных выездных проверок к административной ответственности привлечены 162 водителя и выявлено 323 нарушения в сфере пассажирских перевозок. Самым частым нарушением среди водителей стало управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", — сообщили в ведомстве.
С начала года, как отметили в ГИБДД, в Москве привлечены к административной ответственности 82 водителя за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид". Кроме того, составлено четыре административных протокола в отношении водителей за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или техосмотра, а также 76 административных протоколов за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума.
Кроме того, в текущем году 155 должностных лиц привлечены к административной ответственности за выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра, а также выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения.
Также за девять месяцев 2019 года к административной ответственности привлечено шесть юридических лиц. В отношении четырех из них составлены административные материалы по части 1 статьи 12.31 КоАП РФ ("Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра"), в отношении еще двоих — по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ ("Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства").
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Автоновости , ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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