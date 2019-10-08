Умные «лежачие полицейские» будут вытрясать мозги избирательно

В случае успешной реализации проекта стоимостью 8 млн рублей пресловутые "лежачие полицейские", вызывающие сильную досаду у огромного числа водителей и пагубно сказывающиеся на подвеске автомобилей, которые вынуждены преодолевать их регулярно, будут уже не просто "тупо" лежать, а делать это с умом и отличаться сообразительностью, самостоятельно определяя, подниматься перед машиной или нет.

"Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ "Автонет". Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей", — сказал он. — Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году", — сообщил ТАСС представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Предполагается, что эти искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить, когда преодолевается искусственная неровность.

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер опускается или поднимается. "Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится", — подчеркнул Федосеев.

Также в "Автонете" отметили, что работа электропривода "лежачего полицейского" может основываться на получении телематических данных транспортного средства: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД. Система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.

Первые опытные испытания проекта уже проводились, уточнил представитель организации. По их итогам разработчики сфокусировались на определении оптимального расстояния между камерами видеофиксации и барьером, поскольку внезапное появление неровности может создать аварийную ситуацию для неподготовленного водителя.