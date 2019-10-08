Верховный суд разрешил возвращать б/у автомобили

Новое решение Верховного суда: автомобиль можно вернуть продавцу, даже если он сильно б/у

Новое постановление Верховного суда может стать очень важным для участников рынка подержанных автомобилей. История началась с того, что один гражданин приобрел у компании-перекупщика автомобиль Audi A6 в Нижнем Новгороде.

Так как авто продавала специализированная компания, продавец получил распечатку с данными об автомобиле: он не попадал в ДТП, не использовался в качестве такси. Условия договора купли-продажи были таковыми, что продавец обязуется передать автомобиль, свободный от обременений третьих лиц. Также в договоре было указано, что автомобиль без гарантии из-за возраста и пробега, а продавец не несет ответственности за возможные скрытые дефекты.

Договор оформили 21 октября, а 21 ноября судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с автомобилем. Более того, 4 месяцами ранее еще действовало разрешение на работу автомобиля в такси.

Учитывая такой набор проблем, новый владелец сдал автомобиль вместе с ключами на склад компании-продавца, а затем написал заявление на отказ от автомобиля и расторжение договора купли-продажи. Естественно, деньги продавец вернуть отказался, и за этим последовало обращение в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, так как он сам подписал договор, где было указано: за скрытые недостатки продавец ответственности не несет. Таким же было и решение апелляционного суда, который добавил: на момент заключения договора ограничений на регистрационные действия у автомобиля не было.

Но эти решения не поддержал Верховный суд. Он сослался на закон о защите прав потребителей, который указывает: если покупателю не предоставили информацию о товаре до заключения договора, он имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать вернуть уплаченную сумму.

Поэтому суды должны были основываться не только на условиях договора купли-продажи, а изучить, предоставил ли продавец достоверную информацию об автомобиле (в части наличия ДТП, работы в такси и наложенного запрета на регистрационные действия). Вместо этого суды опирались на норму о скрытых недостатках, которая вообще не была предметом спора.

Поэтому Верховный суд постановил: суд первой инстанции должен заново рассмотреть дело, учитывая его рекомендации.