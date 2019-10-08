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В Австрии людям будут доплачивать за езду на автобусах 

Car.ru 18 часов назад
Австрийцам будут доплачивать за езду на автобусах
Фото: Car.ru
Власти Австрии официально заявили о том, что, начиная с 2020 года, пассажирам, которые пользуются общественным транспортом, будут доплачивать специальный экобонус.
Важным моментом становится то, что величина этого бонуса будет изменяться в зависимости от частоты использования маршрутного транспорта. Так, в год сумма выплат может достигать 150 евро, что в российском эквиваленте равно 10 671 рублей.
Выплачивать бонусы начнут с 1 января 2020 года включительно. Получить их сможет каждый желающий водитель, временно отказавшийся от личного транспорта в пользу маршруток. При этом, в учет будут идти только поездки на расстояние от 20 километров и больше. Первыми экобонусы начнут получать жители австрийского региона Бургенланд.
Напомним, что власти некоторых стран и вовсе планируют отметить плату, сделав проезд в маршрутной транспорте бесплатным для всех жителей каждого конкретного государства. Введение дополнительных бонусов позволит снизить количество автомобильных заторов, которые ежедневно происходят на дорогах.
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