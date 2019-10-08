Австрийцам будут доплачивать за езду на автобусах

В Австрии людям будут доплачивать за езду на автобусах

Власти Австрии официально заявили о том, что, начиная с 2020 года, пассажирам, которые пользуются общественным транспортом, будут доплачивать специальный экобонус.

Важным моментом становится то, что величина этого бонуса будет изменяться в зависимости от частоты использования маршрутного транспорта. Так, в год сумма выплат может достигать 150 евро, что в российском эквиваленте равно 10 671 рублей.

Выплачивать бонусы начнут с 1 января 2020 года включительно. Получить их сможет каждый желающий водитель, временно отказавшийся от личного транспорта в пользу маршруток. При этом, в учет будут идти только поездки на расстояние от 20 километров и больше. Первыми экобонусы начнут получать жители австрийского региона Бургенланд.

Напомним, что власти некоторых стран и вовсе планируют отметить плату, сделав проезд в маршрутной транспорте бесплатным для всех жителей каждого конкретного государства. Введение дополнительных бонусов позволит снизить количество автомобильных заторов, которые ежедневно происходят на дорогах.