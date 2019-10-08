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Обновлённая Skoda Superb вышла на российский рынок 

Wroom.ru + ещё 7 13 часов назад
Обновлённая Skoda Superb вышла на российский рынок
Фото: Skoda
После рестайлинга у седана и универсала Skoda Superb для России заметно сократился выбор вариантов.
Обновлённый «Суперб», представленный в мае этого года, получил изменённое оформление передка, другие бамперы и название марки на крышке багажника вместо эмблемы. Также изменились материалы отделки салона, а в базовом оснащении появились светодиодные фары.
Skoda
На российском рынке рестайлинговая Skoda Superb предлагается только с одним силовым агрегатом — двухлитровым турбомотором мощностью 190 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Прежде у автомобиля были версии с двигателями 1.4 TSI (150 л. с.), 1.8 TSI (180 л. с.), а также с двухлитровым мотором мощностью 280 сил и полным приводом. Некоторые из этих вариантов вернутся на российский рынок позднее.
Skoda
Цены на обновлённый седан начинаются с отметки 2 097 000 рублей, универсал Skoda Superb Combi стоит от 2 210 000 рублей.
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Комментарии1
Автоновости , Другое , Skoda Superb , Skoda
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