Обновлённая Skoda Superb вышла на российский рынок

После рестайлинга у седана и универсала Skoda Superb для России заметно сократился выбор вариантов.

Обновлённый «Суперб», представленный в мае этого года, получил изменённое оформление передка, другие бамперы и название марки на крышке багажника вместо эмблемы. Также изменились материалы отделки салона, а в базовом оснащении появились светодиодные фары.

Skoda

На российском рынке рестайлинговая Skoda Superb предлагается только с одним силовым агрегатом — двухлитровым турбомотором мощностью 190 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Прежде у автомобиля были версии с двигателями 1.4 TSI (150 л. с.), 1.8 TSI (180 л. с.), а также с двухлитровым мотором мощностью 280 сил и полным приводом. Некоторые из этих вариантов вернутся на российский рынок позднее.

Skoda

Цены на обновлённый седан начинаются с отметки 2 097 000 рублей, универсал Skoda Superb Combi стоит от 2 210 000 рублей.