В Швейцарии показали самый тяжелый электрокар в мире

Самый тяжелый электрокар в мире весит 45 тонн

Швейцарские инженеры-конструкторы переделали большегрузный карьерный грузовик Komatsu HD 605-7 в электрогрузовик.

Конструкторы демонтировали старую силовую установку, заменив ее на мощный электромотор. Бортовая электросеть и двигатель получают питание от мощной аккумуляторной батареи, масса которой составляет 4,5 тонны. Сам же грузовик весит ни много, ни мало — 45 тонн.

Рабочие испытания машина проходит в карьере близ швейцарского Ломмиса.

Car.ru

Большой грузовик, который на сегодняшний день является еще и самым тяжелым, вывозит из карьера за смену более 60 тонн горной породы, поднимаясь вверх на электротяге. Спускается в карьер машина на рекуперативе, заряжая, тем самым, аккумуляторную батарею.

Как сообщается, по завершении испытаний будет принято решение о дальнейшей судьбе электрогрузовика. Если все пройдет успешно, конструкторы соберут еще восемь таких машин.