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Самый тяжелый электрокар в мире весит 45 тонн 

Car.ru 16 часов назад
В Швейцарии показали самый тяжелый электрокар в мире
Фото: Car.ru
Швейцарские инженеры-конструкторы переделали большегрузный карьерный грузовик Komatsu HD 605-7 в электрогрузовик.
Конструкторы демонтировали старую силовую установку, заменив ее на мощный электромотор. Бортовая электросеть и двигатель получают питание от мощной аккумуляторной батареи, масса которой составляет 4,5 тонны. Сам же грузовик весит ни много, ни мало — 45 тонн.
Рабочие испытания машина проходит в карьере близ швейцарского Ломмиса.
Car.ru
Большой грузовик, который на сегодняшний день является еще и самым тяжелым, вывозит из карьера за смену более 60 тонн горной породы, поднимаясь вверх на электротяге. Спускается в карьер машина на рекуперативе, заряжая, тем самым, аккумуляторную батарею.
Как сообщается, по завершении испытаний будет принято решение о дальнейшей судьбе электрогрузовика. Если все пройдет успешно, конструкторы соберут еще восемь таких машин.
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