Авторынку в России предрекли мрачное будущее

Авторынку в России предсказали мрачное будущее

Утильсбор — платеж за утилизацию автомобиля. Он был введен в 2012 году. Формально его платит весь рынок, но локализованным в России автоконцернам полагаются субсидии.

В 2016-м ставка сбора была проиндексирована на 65%, в апреле 2018-го — в среднем на 15%. В проекте федерального бюджета на 2020-й, как ранее сообщал Рамблер, индексация уже учтена.

«В случае (нового. — Прим. ред.) повышения ставок приобретение автомобиля для многих слоев населения станет недоступным», — сказано в заявлении на сайте РОАД.

РОАД — ассоциация официальных дилерских предприятий России. Там считают, что рост размера утильсбора приведет к увеличению стоимости машин, а неспособность многих россиян купить их скажется на авторынке, смежных с ним отраслях и, как следствие, на всей российской экономике.

В частности, в РОАД прогнозируют сокращение налоговых отчислений в бюджеты, а также вывод с рынка инновационных и современных транспортных средств.