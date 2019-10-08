Авторынку в России предрекли мрачное будущее

Автомобили в России подорожают, если утилизационный сбор снова вырастет, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и попросили Владимира Путина этого не допустить.
Утильсбор — платеж за утилизацию автомобиля. Он был введен в 2012 году. Формально его платит весь рынок, но локализованным в России автоконцернам полагаются субсидии.
В 2016-м ставка сбора была проиндексирована на 65%, в апреле 2018-го — в среднем на 15%. В проекте федерального бюджета на 2020-й, как ранее сообщал Рамблер, индексация уже учтена.
«В случае (нового. — Прим. ред.) повышения ставок приобретение автомобиля для многих слоев населения станет недоступным», — сказано в заявлении на сайте РОАД.
РОАД — ассоциация официальных дилерских предприятий России. Там считают, что рост размера утильсбора приведет к увеличению стоимости машин, а неспособность многих россиян купить их скажется на авторынке, смежных с ним отраслях и, как следствие, на всей российской экономике.
В частности, в РОАД прогнозируют сокращение налоговых отчислений в бюджеты, а также вывод с рынка инновационных и современных транспортных средств.
«Ассоциация направила обращение президенту РФ с просьбой не допустить увеличения утилизационного сбора», — сообщили там.